Enel rinnova la partnership con Cinven in Ufinet Latam

(Teleborsa) - Enel, tramite Enel X International, società interamente controllata da Enel X, ha siglato un nuovo accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund e una holding controllata da Seventh Cinven Fund – fondi entrambi gestiti dalla società di private equity internazionale Cinven – avente ad oggetto l'acquisto in via indiretta, per il tramite di una holding, di circa il 79% del capitale di Ufinet Latam S.L.U. da Sixth Cinven Fund e la contestuale vendita dell'80,5% del capitale della Società a Seventh Cinven Fund, al fine di rinnovare la partnership in essere in Ufinet. In base a tale accordo, Enel X International manterrà quindi una partecipazione indiretta del 19,5% nel capitale di Ufinet.

In linea con quanto previsto dall'accordo in essere con Sixth Cinven Fund, stipulato nel 2018, Enel X International – che al momento detiene indirettamente il rimanente 21% circa del capitale della Società, come indicato nel comunicato stampa del 3 luglio 2018 – eserciterà l'opzione call per acquistare il 79% circa del capitale di Ufinet a fronte di un corrispettivo di 1.320 milioni di euro. In base al nuovo accordo Enel X International riceverà contestualmente circa 140 milioni di euro a titolo di distribuzione di riserve disponibili di Ufinet, cifra soggetta a potenziali aggiustamenti al closing e, allo stesso tempo, venderà l'80,5% del capitale della Società a Seventh Cinven Fund per un corrispettivo di circa 1.240 milioni di euro.

In base al nuovo accordo - si legge in una nota - oltre alla partecipazione indiretta del 19,5% nel capitale di Ufinet, Enel X International manterrà una rappresentanza nei consigli di amministrazione di quest'ultima e della sua holding, conservando diritti standard quale azionista di minoranza. Inoltre, Seventh Cinven Fund potrà vendere la sua partecipazione con diritto di drag along su quella di Enel X International, mentre quest'ultima avrà un diritto di tag along nel caso in cui Seventh Cinven Fund venda la propria partecipazione.

Il closing dell'operazione è atteso nel primo trimestre del 2022, in linea con il Piano Strategico 2022-24 del Gruppo Enel. L'operazione, nel suo complesso, genererà un flusso netto di cassa positivo stimato in circa 60 milioni di euro e un impatto positivo sui risultati operativi di circa 200 milioni di euro.