Enel, ricevuta offerta vincolante Macquarie per 50% Open Fiber

(Teleborsa) - Il CdA di Enel, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Michele Crisostomo, è stato informato della avvenuta ricezione dell'offerta vincolante inviata nella giornata di ieri da Macquarie Infrastructure & Real Assets per l'acquisto della partecipazione del 50% di Open Fiber posseduto dalla comapgnia.



Tale offerta prevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a circa 2.650 milioni di euro, al netto dell'indebitamento, e prevede meccanismi di aggiustamento ed earn out.



"Il Consiglio di Amministrazione di Enel - informa una nota - ha preso atto dell'informativa ricevuta, rimanendo in attesa di essere aggiornato circa i dettagli che dovessero emergere a valle delle necessarie attività di approfondimento con MIRA sui contenuti dell'offerta pervenuta. © RIPRODUZIONE RISERVATA