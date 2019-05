Enel, record di capitalizzazione a Piazza Affari

(Teleborsa) - Il Gruppo Enel raggiunge il massimo storico da sempre in termini di capitalizzazione, pari a 58,7 miliardi di euro.



Il titolo della società energetica guidata da Francesco Starace ha chiuso la seduta di lunedì 20 Maggio a quota 5,771 euro per azione con un rialzo del 17,8% nell'ultimo anno, del 13,5% da inizio 2019 e del 4,6% nell'ultimo mese.



Il gruppo italiano ha superato dunque per dimensioni borsistiche l'utility nordamericana Duke energy che, sempre nella seduta di lunedì, ha terminato gli scambi con un capitalizzazione pari a 57,17 miliardi euro.



Enel si aggiudica il secondo posto nel mondo tra le utility più capitalizzate. © RIPRODUZIONE RISERVATA