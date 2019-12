Enel ai massimi in Borsa: ora vale 71 miliardi

Enel ritocca in Borsa i massimi raggiunti un mese fa e con un rialzo dell'1% segnato nella seduta odierna tocca la soglia dei 7 euro, che non vedeva dall'inizio del 2008, superando per la prima volta 71 miliardi di capitalizzazione.



Da inizio dell'anno il titolo ha registrato un incremento di valore (total shareholder return) pari al 45%: si tratta di una

delle migliori performance azionarie fra i principali competitor europei.



Enel si conferma così la prima azienda sul listino milanese, distanziando Eni, che vale meno 50 miliardi, e la prima azienda nel settore utilities in Europa per capitalizzazione.



Ultimo aggiornamento: 20:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA