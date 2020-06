Enel rafforza partnership con Cisco per reti del futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo per aavviata nel 2017. Cisco diventa infatti Global Technology Partner di Enel per lo sviluppo, la promozione e diffusione delle tecnologie Industrial Internet of Things (IIoT), il miglioramento dei processi di Cybersecurity e lo scouting di soluzioni di co-innovazione in ottica di Open Innovation.L'evoluzione della partnership prevede anche, da implementare sulla piattaforma OpenInnovability.com, creata da Enel per raccogliere soluzioni innovative e sostenibili, da applicare alle diverse realtà del Gruppo nel mondo.L'accordo prevede la messa in campo da parte di Cisco di, anche tramite la disponibilità di componenti di rete Cisco progettati ad hoc per le smart grid in ottica di economia circolare. Enel e Cisco lavoreranno insieme anche nell'area della sicurezza fisica e digitale, in particolare sul tema dellaUna delle principaliche oggi le innovazioni digitali offrono alle Utility è quella di sfruttare il potenziale delle smart grid, garantendo unaa beneficio dei clienti finali.Nel primo triennio di collaborazione con Cisco, dal 2017 al 2019, sono state portate avanti numerose attività di, attraverso percorsi formativi sullee sulla. È stato anche offerto un corso realizzato ad hoc da Cisco, Enel e Politecnico di Milano dedicato alle"La partnership con Cisco conferma il nostro impegno nello sviluppo di innovazioni tecnologiche che accelerino la transizione energetica", spiega, Responsabile Innovability di Enel, aggiungendo che questa collaborazione porterà benefici in diversi ambiti: dalla sicurezza informatica alla connettività e la gestione intelligente degli asset. "La transizione energetica - sottolinea - pone sfide importanti per il nostro pianeta"."Dopo una prima fase ricca di ottimi risultati, rinnoviamo ed estendiamo con grande soddisfazione la nostra collaborazione con ENEL", commenta, Direttore Commerciale di Cisco Italia, aggiungendo c"la trasformazione digitale nella generazione e distribuzione dell'energia è fondamentale per il nostro futuro.le reti intelligenti e digitalizzate; necessarie alle utility elettriche per affrontare le trasformazioni del settore energetico derivanti dall'utilizzo sempre più ampio di fonti rinnovabili e distribuite. L'iniziativa ha consentito di arricchire, in particolare, le competenze dei tecnici di Enel, coinvolgendo il personale operativo proveniente da tutto il territorio nazionale.