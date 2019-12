© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "È tempo di fare e non più soltanto di parlare". Questo il messaggio lanciato dallain occasione della presentazione del librodi, con foto a cura di, presso il Liceo Scientifico Morgagni di Roma.Pubblicato daglicon il contributo di, il libro, attraverso la combinazione di fotografie e testi, fa il punto sullo stato del nostro pianeta non limitandosi alla denuncia ma – nell'ottica di raggiungere gliu – offrendo spunti per un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.Da Amaia, una bambina eschimese di 11 anni che guarda con tristezza i ghiacci dell'Artico che si stanno sciogliendo, al surfista che cavalca un'onda colma di rifiuti, fino ad arrivare alle lanterne solari per i contadini filippini e al prototipo di una casa ruotante ecologica,, l'epoca in cui l'uomo determina non solo l'assetto socio-economico ma anche l'equilibrio naturale. Un viaggio che partendo dai ghiacciai artici, attraversa il deserto africano, passa per l'Italia, e arriva fino in India e America latina con l'obiettivo di evidenziare le sfide e le possibili soluzioni alle attuali crisi.Per garantire la massima diffusione all'iniziativa,"Non basta sostituire un ingorgo di auto a benzina con un ingorgo di auto elettriche, dobbiamo imparare a ridurre i consumi", ha affermato, nel corso del suo intervento,Parlando agli studenti il Ministro ha invitato i ragazzi a "boicottare iniziative come il Black Friday" perché "sostenibilità non significa solo riciclo" ma richiede un cambio di mentalità. Una rivoluzione che, per Fioramonti, deve partire dalla scuola dove"La mia generazione è stata molto fortunata. Io mi chiedo spessissimo che mondo lascio – ha affermato–. Fra un po' il tempo scade ma sono convinta che con l'impegno le soluzioni le troveremo anche questa volta. Cito il caso delle rinnovabili: 10- 15 anni fa avevano bisogno di sussidi importanti per poter essere realizzate e poter cominciare a erogare energia. Oggi, invece, sono molto più competitive di qualunque altra fonte di energia"."Per le aziende – ha spiegato la Presidente di Enel – non basta più remunerare il capitale, devono imparare a remunerare il sistema in cui vivono". Una sfida che – come ha sottolineato Grieco –ha colto fin da subito. "Enel sta facendo molto e sta facendo la sua parte. Abbiamo appena annunciato – ha aggiunto – unquasi una finanziaria spalmata su tre anni, di cui la metà sarà investita in energie rinnovabili. Ovviamente investiamo anche sulle reti, perché se non sono digitali non riescono a gestire il flusso delle rinnovabili che è intermittente, e sull'innovazione".In tale contesto per la presidente di Enel "l'Europa ha preso una strada molto seria e molto impegnata sul progetto di un". Se in Europa è nata la rivoluzione industriale e, di conseguenza, la produzione di carbone, per Grieco, "elaborare un nuovo modello di sviluppo è un dovere dell'Europa. Sono convinta – ha concluso – che come il mondo ci ha seguito nella rivoluzione industriale, perché era giusta in quel momento, così il mondo ci seguirà sul porre un rimedio ai danni da essa causati".