(Teleborsa) -, il cuidai 9 euro indicati in precedenza, con. Il titolo reagisce positivamente i Borsa, dove oggi guadagna lo 0,85%.A motivare l'aumento della valutazione di UBS a 9,85 euro, che implica una capitalizzazione di 100 miliardi di euro, sono lee la valutazione di alcune divisioni di business come Renewables e Networks. La banca d'affari precisa che, al momento, non viene ancora presa in considerazione la cessione di Open Fiber, sulla quale pende un'offerta del valore di 2,65 miliardi di euro.Il giudizio Buy fa riferimento alla, che si candida a diventare una super major dell'energia pulita del futuro. Il piano triennale - sottolineano gli analisti di UBS - sostiene questa posizione e punta su una crescita dell'EPS a breve termine dell'8-10% e su un dividendo garantito del 4-5%, mentre le prospettive di lungo termine al 2030 vedono un CAGR dell'EPS del 6-7% nei 10 anni. Tali prospettive implicano unper il titolo.Il nuovodi Enel implica una, trainata da 160 miliardi di euro di investimenti principalmente nelle reti e nelle energie rinnovabili. Secondo le stime di UBS, il rendimento operativo del Free Cash Flow atteso nel periodo 2021-2030 è sicuramente superiore al 10%, più che sufficiente alla copertura degli investimenti e dei dividendi previsti. C'è concorrenza - sottolineano gli analisti - ma non nelle attività di rete regolamentate, e nelle rinnovabili l'assenza di Enel dall'eolico offshore può proteggerla dall'arrivo delle major petrolifere.