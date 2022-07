Enel premia i figli dei colleghi di tutto il mondo al concorso "We are Energy"

(Teleborsa) - Il concorso internazionale di Enel "We are Energy," che si svolge ogni anno per i figli dei colleghi di tutto il mondo con età compresa tra i 7 e i 18 anni, si è concluso oggi con un grande evento internazionale che ha unito virtualmente Italia, Spagna, Stati Uniti e Sud America. All'evento celebrativo hanno preso parte i 110 giovani vincitori, insieme al Presidente del Gruppo Enel Michele Crisostomo, all'Amministratore Delegato e Direttore Generale Francesco Starace, al Direttore della Comunicazione Roberto Deambrogio e ai Responsabili dei vari Paesi coinvolti.

La 18ma edizione di "We are Energy" si è concentrata su una delle principali aree su cui lavora attivamente Enel: Open Innovability® per l'elettrificazione, con l'obiettivo di affrontare le sfide dell'energia e trovare soluzioni per un futuro elettrico e sostenibile, contrastando in questo modo il cambiamento climatico.

Da gennaio quasi 5.000 giovani iscritti, provenienti da 20 Paesi in cui opera Enel, hanno avuto l'opportunità di imparare in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di mobilità elettrica, di smart grids (reti intelligenti) e case intelligenti, grazie a una piattaforma educativa e di intrattenimento ricca di contenuti approfonditi. Inoltre, attraverso giochi collaborativi e la richiesta di creare un loro progetto di innovazione per affrontare le sfide energetiche di domani, hanno sperimentato cosa significa essere innovatori e come la collaborazione sia una chiave per la riuscita di ogni progetto di ricerca.

Una giuria ha selezionato i 110 progetti migliori di innovazione energetica presentati dai partecipanti, e i vincitori sono stati premiati con un'esperienza unica: una settimana di campus internazionale ospitato in tre importanti Innovation Hub Enel a Catania, Madrid e Boston. Durante questo periodo hanno sperimentato una settimana da veri innovatori, facendo conoscenza con lo staff Enel, i progetti di ricerca in corso e le start-up coinvolte negli hub. Hanno inoltre avuto la possibilità di lavorare ai loro progetti all'avanguardia su temi ultra-futuristici quali "Energia nello spazio esterno e futuro nel metaverso."

Durante l'evento virtuale conclusivo il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Comunicazione del Gruppo Enel hanno avuto l'opportunità di conoscere i progetti creativi su cui i giovani hanno lavorato insieme agli Innovation Manager di Enel durante il campus premio. La loro immaginazione e curiosità sono sbocciate in idee che non esistono ancora, ma che potrebbero trasformarsi in soluzioni innovative e rendere il mondo in cui viviamo un posto migliore.