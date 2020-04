Enel, politica remunerazione 2020 più focalizzata su obiettivi sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Enel ha modificato e integrato alcuni elementi della, in vista delle deliberazioni dell'Assemblea convocata per il 14 maggio 2020, al fine di darecui è collegata la cdella remunerazione dell'e la componente variabile di lungo termine della remunerazione deldel Gruppo.L'emergenza sanitaria connessa all'epidemia daha difatti apertodi breve e di medio periodo, che rendono opportuno assegnare il giusto livello diche il Gruppo sta affrontando in un contesto socio-economico profondamente modificato.dei lavoratori e un modello di, da sempre tra le priorità del Gruppo, vengono quindi ad assumere un ruolo maggiore negli impegni della società.Per soddisfare tali esigenze e garantire continuità del business, non solo nel breve ma anche nel medio termine, è stato quindinella remunerazione variabile di breve termine dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale, inteso a misurarein atto. Tale obiettivo, in particolare, misura la capacità del Gruppo stesso di, laddove possibile, e conin tutte le altre occasioni, legarantendo la continuità del servizio ed eccellenti livelli di efficienza operativa. A tale nuovoè stato assegnato un, e si è ritenuto opportuno accompagnare la relativa introduzione ad undel totale del peso dell', che nel nuovo scenario imposto dall'emergenza sanitaria in corso assume un ruolo ancor più importante.