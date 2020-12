© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, innovativo progetto pilota per la produzione di combustibili sostenibili, che vede una partnership tra, controllata di, l'e la, insieme ai gruppi internazionali, riceverà unattraverso. Il– si legge in una nota – contribuirà al progetto puntando sull'eolico e sulla realizzazione di un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde."Assieme ai nostri partner, siamo pionieri nello sviluppo dell'idrogeno verde in Chile – ha commentato–. Grazie alla disponibilità di risorse eoliche in Patagonia e, in modo particolare, nella regione di Magellano, stiamo dando vita a un progetto all'avanguardia per l'idrogeno verde che contribuirà a farci acquisire ulteriori conoscenze su questa tecnologia".L'elettrolizzatore alimentato da energia eolica e che a sua volta fornirà idrogeno al progetto – spiega Enel – si troverà a Cabo Negro, a nord di Punta Arenas, regione di Magellano. Si prevede che il progetto entri in esercizio nel 2022, diventando così l'impianto per la produzione di idrogeno verde più grande nel suo genere in America Latina.