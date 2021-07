Enel, ordini in esubero per 3 volte per sustainability-linked bond da 4 miliardi

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:45

(Teleborsa) - Enel ha collocato con successo il sustainability-linked bond (multi-tranche) rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 4 miliardi di dollari, equivalenti a circa 3,4 miliardi di euro. L'obbligazione ha ricevuto richieste in esubero per 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 12 miliardi di dollari e una significativa partecipazione di Investitori Socialmente Responsabili (SRI).

"Siamo fermamente convinti che la finanza Sustainability-Linked guiderà il rafforzamento dei mercati dei capitali sostenibili nei prossimi anni, ponendo gli obiettivi legati agli SDG e il valore finanziario al centro della propria struttura, sostituendo così progressivamente l'indebitamento convenzionale", ha commentato il CFO di Enel Alberto De Paoli. La società "prevede che questa operazione finanzi il rimborso di quattro obbligazioni convenzionali in circolazione per un ammontare nominale di 6 miliardi di dollari", ha aggiunto.

L'obbligazione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione delle Emissioni Dirette di Gas Serra (Scope 1), contribuendo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (Lotta contro il cambiamento climatico) e in linea con il Sustainability-Linked Financing Framework del gruppo.

L'emissione, evidenzia Enel, "rappresenta la più grande operazione Sustanaibility-Linked mai eseguita nei mercati dei capitali fixed-income nonché la più grande operazione fixed-income di finanza sostenibile dell'anno ad oggi compiuta da parte di un emittente corporate".