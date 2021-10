Enel, operazione di consent solicitation su bond ibrido da 900 milioni

Giovedì 28 Ottobre 2021, 16:00

(Teleborsa) - Enel ha lanciato un'operazione di consent solicitation rivolta ai portatori di un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla società, per allinearne i termini e le condizioni a quelli dei prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui lanciati dalla stessa Enel nel 2020 e nel 2021.

La società ha convocato, in prima e unica convocazione per il 9 dicembre 2021, l'assemblea dei portatori del prestito obbligazionario da 900.001.000 euro con scadenza 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992).

Le principali proposte di modifica dei termini e delle condizioni prevedono che: il prestito obbligazionario, che attualmente ha una scadenza determinata e di lungo periodo, diventi esigibile e pagabile e debba dunque essere rimborsato dalla società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa; gli eventi di inadempimento, previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il prestito obbligazionario, siano eliminati.