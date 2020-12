© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea straordinaria degli azionisti della controllata quotata cilena di Enel, Enel Américas, ha deliberato la riorganizzazione societaria volta ad integrare in Enel Américas le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (ad esclusione del Cile).L'operazione - spiega una nota - coerente con gli obiettivi strategici di Enel, intende conseguire un'ulteriore semplificazione societaria del Gruppo e allineare la struttura del business di Enel Américas al resto del Gruppo.In particolare,in merito ai seguenti profili dell'indicata operazione:, in virtù della quale Enel Américas deterrà le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile), nonché il conseguente aumento del capitale di Enel Américas a servizio della fusione stessa. Per tale fusione, che è stata approvata in conformità alla normativa cilena di riferimento quale operazione con parti correlate, è stato previsto un rapporto di cambio di 0,41 azioni di Enel Américas per ogni azione di EGP Américas. Si segnala inoltre che i soci di Enel Américas che abbiano manifestato il proprio dissenso alla fusione avranno il diritto di recedere ai sensi della normativa vigente;al fine di rimuovere i limiti che attualmente non permettono ad un singolo azionista di possedere oltre il 65% delle azioni con diritto di voto. Tale modifica diverrà efficace congiuntamente alla fusione sopra indicata.L'efficacia della fusione per incorporazione è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive descritte nell'ambito del documento "Términos y Condiciones de la Fusión"., a cura delle società interessate, apposita scrittura attestante l'avveramento delle condizioni sospensive sopra indicate, salvo che detta scrittura abbia data successiva al 31 marzo 2021, nel qual caso la fusione avrà efficacia il giorno successivo alla data della relativa sottoscrizione.