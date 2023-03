Martedì 14 Marzo 2023, 00:06

Enel si rafforza nel nucleare. Il gruppo energetico italiano ha annunciato un accordo di cooperazione con Newcleo, società di energia nucleare pulita nata a Torino, con sede a Londra e presenza in Italia e Francia. Il fondatore è Stefano Buono, già collaboratore del fisico premio Nobel Carlo Rubbia.

L’obiettivo dichiarato dell’intesa è lavorare insieme sui progetti di tecnologia nucleare di quarta generazione di Newcleo, che mirano a fornire una fonte di energia sicura e stabile. Allo stesso tempo le due società puntano a ridurre significativamente gli esistenti volumi di scorie radioattive, attraverso il loro utilizzo come combustibile per reattori. In concreto, Enel collaborerà con Newcleo su progetti legati a questa avanzata tecnologia nucleare, fornendo competenze specialistiche attraverso la condivisione di personale qualificato dell’azienda. Da parte sua newcleo si è impegnata ad assicurare ad Enel un’opzione come primo investitore nel primo impianto nucleare che Newcleo costruirà fuori dall’Italia. Va ricordato che si tratta di progetti da realizzare all’estero, visto che il nostro Paese resta fuori dal nucleare, dopo il referendum del 1987, confermato poi da quello del 2011.

IL MIX ENERGETICO

«L’innovazione è fondamentale per lo sviluppo di tecnologie in grado di garantire energia pulita, affidabile, accessibile e il più possibile indipendente da fattori geopolitici. Per questo motivo, continuiamo a esplorare qualsiasi area del mix energetico», ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato di Enel. «Sono lieto che Enel abbia scelto di collaborare con Newcleo, Enel sta dimostrando grande lungimiranza nell’essere una delle prime aziende energetiche ad apprezzare e supportare la nostra strategia sostenibile e il suo impatto sul nostro futuro collettivo», ha detto da parte sua Stefano Buono, ceo di Newcleo.

Attualmente Enel è leader nella generazione sostenibile anche grazie al suo lavoro nello sviluppo di tecnologie avanzate e innovative, includendo collaborazioni attivate con startup di tutto il mondo. Inoltre, il gruppo ha una significativa esperienza nella tecnologia nucleare e attualmente dispone di una capacità nucleare di oltre 3,3 GW in Spagna, oltre a detenere una partecipazione di circa il 33% nella società slovacca Slovenské elektrárne che ha recentemente collegato alla rete il primo dei due generatori a turbina dell’unità 3 della centrale nucleare di Mochovce.

Newcleo lavora per realizzare reattori innovativi, che riducono significativamente i volumi esistenti di scorie radioattive e di plutonio, oltre ad eliminare la necessità di estrarre uranio dal sottosuolo, con benefici di lungo termine per le comunità e l’ambiente. Il primo obiettivo sarà la progettazione e la costruzione di un Mini LFR (Lead Fast Reactor) da 30 MWe, primo nel suo genere, da realizzare in Francia entro il 2030, seguito rapidamente da un’unità commerciale da 200 MWe nel Regno Unito.