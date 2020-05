Enel nominato CdA: Crisostomo nuovo presidente, Starace condermato AD

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Enel.Nel corso dell'Assemblea è stato anzitutto, unitamente alla, riferiti al medesimo esercizio.L'Assemblea ha inoltre– il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 – che sarà composto da:, nominato Presidente e ha confermatoamministratore delegato. Nel nuovo CdA, ci sono ancheL'Assemblea ha confermato in 80.000 euro lordi annui il compenso per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.I soci hanno poi, rappresentative del 4,92% circa del capitale, e un esborso complessivo fino a due miliardi di euro.