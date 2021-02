© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, controllata brasiliana del Gruppo Enel per le rinnovabili, ha, il più grande impianto del suo genere in Sudamerica. La costruzione della nuova sezione ha comportato undi circa 422 milioni di real brasiliani, pari a circa"L'entrata in esercizio della prima espansione dell'innovativo parco solare di Sao Goncalo rappresenta per Enel un importante passo avanti in Brasile, rafforzando la nostra posizione di leadership nel mercato della generazione di energia solare del Paese", ha dichiarato, Ceo di Enel Green Power e Responsabile della business line Global Power Generation di Enel.Nell'agosto 2019, Enel ha annunciato l'avvio della costruzione delldel parco solare, che è oggi in funzione. Prima di questo era stata avviata la costruzione delladi Sao Goncalo nell'ottobre 2018, collegata poi alla rete nel gennaio 2020. Si prevede che, la cui costruzione è stata avviata nel 2020, entrerà in esercizio nel 2021 e porterà la, facendolo diventare il più grande impianto di produzione di energia di Enel in costruzione nel mondo. Il Gruppo Enel investirà circa 735 milioni di real brasiliani, pari a circa, nella costruzione delladell'impianto.L'intero parco solare di Sao Gonçalo da 864 MW comprenderà più de, una volta completamente in funzione, sarà in grado di generare, riducendo ogni anno l'emissione nell'atmosfera di oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Sao Goncalo è il primo impianto di Enel in Brasile a utilizzareche catturano l'energia solare su entrambi i lati del pannello. Grazie all'uso di questa tecnologia, si prevede unIn Brasile, attraverso le controllate EGPB ed Enel Brasil, il Gruppo Enel ha una capacità rinnovabile installata totale di oltre 3,4 GW, di cui 1.210 MW da fonte eolica, 979 MW da fonte solare e 1.269 MW da fonte idroelettrica.