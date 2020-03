Enel, Mainfirst la inserisce nella focus list e cita bassa esposizione a Coronavirus

(Teleborsa) - Gli analisti di Mainfirst oggi hanno inserito Enel nella focus list italiana, esprimendo un giudizio Buy ed alzando il Target Price a 8,9 euro per azione.



Nel motivare la scelta, gli analisti citano il basso impatto sui risultati e sulle valutazioni di un eventuale rallentamento economico legato all'emergenza Coronavirus.



Enel - si sottolinea - rappresenta anche una storia di creazione di valore, fondata investimenti in energia rinnovabile e in reti di distribuzione di elettricità collegate alla transizione energetica.



Mainfirst ritiene poi che gli investimenti inclusi nel suo piano 2020-22 siano già garantiti. "Ci aspettiamo questo impegno politico per la transizione energetica", afferma. © RIPRODUZIONE RISERVATA