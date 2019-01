Enel lancia nuovo green bond in Europa da 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha collocato con successo sul mercato europeo il suo, destinato a investitori istituzionali e assistito da una garanzia rilasciata dalla stessa Enel.L'emissione - spiega una nota - ammonta a 1 miliardo di euro e prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza, il 21 luglio 2025, e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari a 1,5%.Il, è stato fissato in 98,565% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,736%. La data prevista per il regolamento dell'emissione è il 21 gennaio 2019.Si prevede che il green bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa d'Irlanda, sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMot Pro gestito da Borsa Italiana. Si prevede, inoltre, che al green bond vengano assegnati rating in linea con quelli di Enel., con una partecipazione significativa degli Investitori socialmente responsabili (Sri) e ha permesso al gruppo di continuare a diversificare la propria base di investitori.I proventi netti dell'emissione "saranno usati per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, i cosiddetti eligible green projects del Gruppo". L'operazione "è in linea con la strategia finanziaria del gruppo Enel, che prevede il rifinanziamento di 13,6 miliardi di euro al 2021 anche attraverso l'emissione di green bond quali strumenti dedicati al finanziamento di progetti funzionali al passaggio alla low carbon economy".