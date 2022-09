Enel lancia con successo Sustainability-Linked Bond da 1 miliardo

(Teleborsa) -, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato sul mercato Eurobond unriservato ad investitori istituzionali.La nuova emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla, contribuendo all'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) delle Nazioni Unite e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo."Abbiamo lanciato un'ulteriore emissione obbligazionaria di grande successo, che dimostra ancora una volta come i modelli di business veramente sostenibili siano ricercati dal mercato, anche in tempi complessi come quelli che stiamo attualmente vivendo", ha commentato, CFO di Enel, spiegando "questa emissione, oltre ad aiutarci nel raggiungimento degli obiettivi di finanza sostenibile di Enel, supporta la realizzazione della nostra strategia, che rafforzerà l'approvvigionamento energetico a zero emissioni nei Paesi in cui operiamo".L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 2,4 miliardi di euro e una partecipazione significativa di Investitori Socialmente Responsabili (SRI), consentendo al Gruppo di continuare a diversificare la propria base di investitori.