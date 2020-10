Enel, JP Morgan conferma Overweight e alza Target Price a 8 euro

(Teleborsa) - JP Morgan ha alzato il Target Price di Enel, portandolo a 8 euro dai 7,6 euro precedenti e confermando un giudizio Overeight sul titolo dell'azienda energetica.

Gli analisti hanno anche rivisto i target di EBITDA (17,95 miliardi di euro) ed utile (5,1 miliardi di euro), ritendo che siano in linea con le nuove stime, che saranno formulate in occasione del Capital Market Day del 24 novembre. La banca d'affari ritiene che l'andamento dei cambi in America Latina avrà un impatto limitato sui risultati e sarà compensato dalle maggiori efficienze.

JP Morgan prevede anche un volume si investimenti per 32 miliardi nel periodo 2021-2023, concentrati soprattutto sul rafforzamento in alcuni Paesi sviluppati - Spagna, Italia USA - e sull'ampliamento della capacità rinnovabile. E proprio in tema di transizione energetica, gli analisti ritengono che Enel possa fornire maggiori dettagli sulle sue ambizioni di lungo periodo e delineare la completa uscita dal carbone entro il 2025.

Il titolo - sostengono gli analisti - è ancora piuttosto sottovalutato e tratta a sconto rispetto ai concorrenti, pur avendo un analogo profilo di crescita dell'utile ed una maggiore leva finanziaria.

