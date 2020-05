Enel in rally in scia promozione analisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sostenendo che Il Gruppo è, in linea con il Piano del Green Deal europeo, rilanciato dal Recovery Fund., confermando un giudizio, ha aumentato ilda 7,40 euro. Il giudizio si fonda sulla convinzione che il Gruppo possa assumere unnel processo di transizione energetica per tre motivi: la sua ampiezza, la flessibilità della sua pipeline, la solidità economico-finanziaria.ha alzato il giudizio a, rivedendo ilda 7,70 euro, sull'attesa di undel titolo azionario che ha sinora sottoperformato rispetto ai peers nelle energie rinnovabili. A questo punto la spinta europea allepotrebbe rappresentare un ced il programma di dismissioni delle centrali a carbone possono far crescere l'attrattiva dell'ESG.Ancheribadisce un giudizio, mantenendo un, sulla convinzione che Enel siaun attore importante nel mercato globale delle energie rinnovabili ed abbia dinanzi una(CAGR) nel prossimo decennio. In focus anche la leadership di Enel nellae, che il broker definisce un potente attivatore per la riduzione dei costi.Leanno piuttosto bene, con una 6,947 euro. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,015 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,826. L'equilibrata forza rialzista di Enel è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,204.