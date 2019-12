© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Presentato ieri 3 dicembre, a Roma, il, firmata dai, con foto a cura di, pubblicata daglicon il contributo di(l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). La raccolta difa il punto sullo stato del nostro pianeta ed anticipa un futuro ideale e sostenibile.Fra i partecipanti il Ministro dell'Istruzionee la Presidente di Enel, che ha parlato dell'impegno costante della compagnia per la sostenibilità."L'impegno di Enel sulla sostenibilità è fortissimo, come è dimostrato dall'ultimo piano strategico che abbiamo appena presentato, in cui il 95% dei nostri investimenti è legato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite"."Sono investimenti principalmente diretti alle rinnovabili, alle reti per sostenere le rinnovabili", ha aggiunto la Presidente di Enel, spiegando "siamo nelle scuole perché ci pare che un libro per le scuole sia un messaggio adatto per far capire ai ragazzi, che sono giustamente attenti all'ambiente, quale sia l'impegno di Enel".