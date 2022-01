ENEL, Gridspertise: "Conclusi nuovi contratti per la fornitura di oltre 650mila smart meter"

(Teleborsa) - Gridspertise, società del Gruppo Enel dedicata alla trasformazione digitale delle reti elettriche, ha recentemente stipulato contratti per la fornitura di oltre 650mila smart meter, dispositivi per operazioni sul campo e accessori, nonché servizi connessi alla digitalizzazione dei clienti. La vendita di questa tecnologia riguarda l'Italia, Malta e San Marino.

Fondata nel settembre 2021, Gridspertise – spiega Enel in una nota – rappresenta la nuova realtà industriale e commerciale di Global Infrastructure and Networks dedicata all'offerta di soluzioni e servizi innovativi, flessibili, sostenibili e integrati ai gestori di distribuzione di elettricità, che si propone sul mercato come un partner affidabile per dare slancio alla trasformazione digitale delle reti di distribuzione, nel quadro della transizione energetica.

I beneficiari dei servizi e degli strumenti di Gridspertise saranno, per il momento, Enemalta plc, il fornitore di servizi energetici di Malta; il Gruppo HERA (una delle principali multiutility italiane); quattro società di pubblica utilità dell'Italia centrale che servono i comuni di Terni (TDE), Tolentino (ASSM), S. Severino Marche (A.S.SE.M.) e Offida (Energie Offida); San Marino (Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici); cinque società di pubblica utilità in Italia settentrionale che servono i comuni di Brunico (Azienda Pubbliservizi Brunico), Paluzza (SECAB), Forni di Sopra (SCI Forni), Chiavenna (SIEC) e Morbegno (SEM). "I dodici operatori di sistemi di distribuzione (DSO) in questione – evidenzia la nota – saranno così in grado di accelerare l'elettrificazione del processo di consumo e di rendere la propria infrastruttura più efficiente".

I contratti di fornitura avranno validità fino al 2029 e non includeranno solo l'ultima generazione di smart meter: il servizio – fa sapere Enel – comprenderà anche accessori specifici, come concentratori, dispositivi per operazioni sul campo, antenne e altre attrezzature che supportano la digitalizzazione completa dei dati di fornitura e del consumo di elettricità.

"A solo pochi mesi dal lancio di Gridspertise, – commenta Robert Denda, ceo di Gridspertise – siamo orgogliosi di annunciare la conclusione di dodici nuovi contratti per un totale di oltre 650mila smart meter e più di 150mila dispositivi per operazioni sul campo e accessori, in Italia, a San Marino e a Malta. Questi clienti hanno creduto in noi come partner strategico per accelerare la trasformazione delle loro reti con soluzioni di metering e digitalizzazione grid edge che integrano le tecnologie più avanzate disponibili oggi e consentono la partecipazione attiva di diversi stakeholder nel mercato dell'elettricità. Ci siamo impegnati appieno a realizzare la loro missione, con le prime consegne già programmate per quest'anno. Siamo grati ai nostri clienti e orgogliosi di questi primi risultati, con i quali iniziamo il 2022 a tutta velocità!".

Mentre consolida la propria presenza nei paesi europei, Gridspertise – annuncia Enel – sta già lavorando per estendere il proprio servizio alle utilities in nuovi mercati target, incluso il Nord America, dove l'azienda prevede di offrire le proprie soluzioni grid edge e digitali e servizi per la resilienza della rete a partire dal secondo trimestre del 2022 per soddisfare la crescente necessità di investimenti infrastrutturali nella regione.