Enel Green Power cresce ancora in India: fornirà energia eolica per i prossimi due anni

Enel Green Power cresce ancora in India. La società "verde" controllata dal gruppo Enel si è aggiudicata attraverso Egp India il diritto di siglare un contratto di fornitura di energia della durata di 25 anni per un parco eolico da 190 MW in India. La capacità è stata assegnata nell’ambito dell’ottava tranche da 1,8 GW della gara eolica nazionale indetta dalla società governativa Solar Energy Corporation of India. Lo rende noto il gruppo. «Grazie a questa significativa aggiudicazione in gara continua a crescere la nostra presenza in India» ha detto Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. «L’India è già diventata un gigante mondiale nel campo dell’energia rinnovabile grazie al suo sistema di assegnazione tramite gara altamente competitivo e sofisticato. Stiamo contribuendo a questo vivace mercato rinnovabile attraverso il nostro patrimonio di competenze tecnologiche e il nostro approccio orientato alla sostenibilità. Questo successo nel nostro secondo bando di gara in India è una forte dimostrazione del nostro impegno, capacità e competitività nel mercato indiano delle energie rinnovabili», ha aggiunto Cammisecra. Il parco eolico dovrebbe entrare in esercizio nel secondo semestre del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA