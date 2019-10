Enel Green Power, inaugurata nuova linea produzione HJT della Fabbrica 3SUN

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con un investimento complessivo di circa, il polo di eccellenza catanese per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili del Gruppo Enel diventa l'impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo. E' stata inaugurata oggi (25 ottobre 2019), infatti, la, la, basati sulla tecnologia a eterogiunzione che coniuga due tipi diversi di silicio, l'amorfo e il cristallino. A dare il via alla produzione sono stati il Presidente della Regione Sicilia,, il Sindaco di Catania,, il responsabile di Enel Green Power,e il responsabile di 3SUN,Si completa così il progetto di riconversione tecnologica della fabbrica 3SUN 2.0. Partito nel secondo trimestre del 2018 e suddiviso in tre fasi, con l'obiettivo di portare "La fabbrica del sole" di Enel Green Power a operare in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e a produrre 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l'anno."L'avvio di questa nuova linea di produzione costituisce un traguardo significativo e fortemente voluto da Enel Green Power: abbiamo creduto e investito in questo progetto altamente innovativo facendo risaltare un'eccellenza industriale italiana nel panorama globale, soprattutto in un settore competitivo come quello dell'energia solare - ha commentato, CEO di Enel Green Power - . Proseguiremo con il nostro impegno per la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia con l'obiettivo di migliorarne ulteriormente le prestazioni, la sostenibilità e la competitività, con la certezza di rappresentare un avamposto tecnologico mondiale del settore fotovoltaico"."Siamo i primi nel mondo a produrre su scala industriale pannelli fotovoltaici basati sull'innovativa tecnologia bifacciale ad eterogiunzione "HJT" - ha commentato, responsabile 3SUN - . Ci auguriamo di fare da volano a tutta l'industria del settore e, promuovendo l'innovazione della tecnologia fotovoltaica, vogliamo trasformare l'energia solare in una soluzione pragmatica di energia pulita ovunque splenda il sole".