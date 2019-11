Enel Green Power avvia costruzione parco eolico Aurora in USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, controllata statunitense per le rinnovabili del Gruppo Enel, ha avviato la. La costruzione dell'impianto, che dovrebbe entrare a, richiederà unUSA.Aurora èdi energia elettrica (PPA) che prevede la vendita dell'energia prodotta da una parte dell'impianto, che fa seguito al contratto di fornitura energetica virtuale già siglato in precedenza durante l'anno con Gap Inc. Il contratto hae prevede l'acquisto dell'energia immessa nella rete da una sezione da 142 MW del parco eolico Aurora."La costruzione di Aurora dimostra la forza di Enel Green Power come azienda integrata in grado di occuparsi dello sviluppo, della realizzazione e dell'esercizio di impianti in Nord America", ha commentato, CEO di Enel Green Powe, aggiungendo che "questo progetto rappresenta un ulteriore esempio di collaborazione tra aziende e utility, con l'obiettivo di sfruttare l'energia rinnovabile sia per le sue caratteristiche di sostenibilità sia per la sua redditività economica."Auroraeolica e solare di Enel Green Power ade va ad aggiungersi ad altri progetti: White Cloud da 236,5 MW in Missouri, Whitney Hill da 66 MW in Illinois, High Lonesome da 450 MW e il parco solare Roadrunner da 497 MWdc, entrambi in Texas.da una sezione da 90 MW del progetto Aurora, nel quadro di unelettrica virtuale dellasiglato ad agosto di quest'anno, volto ad alimentare oltre 1.500 negozi (la metà del fabbisogno di elettricità degli oltre 3.300 punti vendita gestiti da Gap Inc. nel mondo).Durante la costruzione e l'esercizio del progetto, EGPNA avvierà iniziative per migliorare ulteriormente il suo impatto ambientale, individuando opportunità per creare valore a lungo termine sia per la comunità sia per il progetto.