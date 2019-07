Enel Green Power avvia costruzione nuovo parco eolico da 140 mw in Sudafrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, attraverso la controllata per le rinnovabili(EGP RSA), ha avviato la, che fa parte della municipalità locale di Siyathemba, nella provincia del. Garob è il quinto parco eolico del Gruppo nel Paese e richiederà un investimento di oltre 200 milioni di euro."Con l'avvio della costruzione di Garob, abbiamo raggiunto un, a poche settimane dalla partenza dei lavori per il parco eolico di Oyster Bay", ha commentato, responsabile di Enel Green Power. "Oltre a dare impulso allan Sudafrica - ha aggiunto - le nostre attività per la sostenibilità si concentrano sull'e sul significativo contributo che questa offre alla creazione delle competenze necessarie per i professionisti del settore energetico, al fine di sostenere il know-how locale. In prospettiva, continueremo a lavorare sui progetti che ci siamo aggiudicati in Sudafrica e a lanciare iniziative dii, sempre alla ricerca di ulteriori opportunità di crescita sostenibile nel settore delle rinnovabili del Paese".Garob è ilche Enel Green Power ha iniziato a costruire dall'inizio del 2019, in linea con il programma di investimenti dell'azienda nel Paese. Gli altri progetti sono gli impianti eolici da 140 MW di. Compresi questi ultimi due, la capacità complessiva in costruzione di EGP in Sudafrica è di 420 MW.Una volta che l'impianto sarà, che si prevede entro il, le 46 turbine eoliche di Garob dovrebbero produrre, evitando l'emissione in atmosfera di circa. L'impianto di Garob è stato aggiudicato a EGP RSA nel quadro del quarto round del(Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme).Il parco eolico di Garob, il primo che il Gruppo sta costruendo nella provincia del Northern Cape, è situato inin Sudafrica grazie al crescente numero di parchi solari ed eolici nella regione. A Garob verranno costruite delle torri di cemento in sostituzione delle normali torri prefabbricate in acciaio, dando impulso all'occupazione locale durante le fasi di costruzione.Quando il parco eolico entrerà in funzione, Enel Green Powerche vivono nelle prossimità, fra cui il programma di incubazione, che offre servizi dip nei settori delle tecnologie agro, bio e food.I progetti di sostenibilità che Enel Green Power ha realizzato nella provincia del Northern Cape includono lache cattura e immagazzina l'acqua piovana. Undelle acque viene utilizzato per pulire l'acqua piovana, rispondendo al problema della carenza idrica e producendo acqua potabile. Altre iniziative includono ilper le comunità locali, nel tentativo di sostenere i piani delle autorità pubbliche per la realizzazione di reti Wi-Fi gratuite nelle comunità meno servite.Nel, Enel Green Power si è aggiudicata un totale diper circa 700 MW. Fra gli altri impianti assegnati alla società nel quarto round figurano: gli impianti eolici di(140 MW) e di(140 MW), nella provincia del Northern Cape, nonché i parchi eolici di, entrambi attualmente in costruzione nella provincia dell'Eastern Cape. Enel Green Power vanta una capacità di oltre 520 MW in impianti eolici e solari già in funzione in Sudafrica. Fra gli impianti solari in funzione figurano: Upington (10 MW) e Adams (82,5 MW) nella provincia del Northern Cape, Pulida (82,5 MW) nella provincia del Free State, Tom Burke (66 MW) a Limpopo e Paleishuewel (82,5 MW) nel Western Cape. I due parchi eolici in esercizio del Gruppo Enel sono quelli di Nojoli (88 MW) e Gibson Bay (111 MW), entrambi nell'Eastern Cape.