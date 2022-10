Enel finalizza cessione intera partecipazione in controllata russa

(Teleborsa) - Enel ha, pari al 56,43% del capitale sociale di quest'ultima, a PJSC Lukoil e al Closed Combined Mutual Investment Fund "Gazprombank-Frezia", per un corrispettivo totale pari a circa 137 milioni di euro. L'accordo era stato annunciato lo scorso 16 giugno.Il perfezionamento fa seguito all'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dai due distinti accordi sottoscritti con le citate controparti, inclusa l', si legge in una nota.Enel ha ora completato la c, che includono circa 5,6 GW di capacità convenzionale e circa 300 MW di capacità eolica in diverse fasi di sviluppo.L'operazione complessiva ha generato un effetto positivo sull'consolidato del gruppo Enel per circa 610 milioni di euro e un impatto negativo sull'di circa 1,3 miliardi di euro, principalmente dovuto al rilascio della riserva di conversione cambi, per circa 1 miliardo di euro al 30 settembre 2022. Questo effetto contabile non avrà alcun impatto sui risultati economici ordinari, viene sottolineato.