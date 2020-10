Enel Energia su procedimento AGCM: operato nel rispetto del principio di trasparenza

(Teleborsa) - In relazione al procedimento avviato dall'AGCM nei confronti di diversi operatori per presunte pratiche commerciali scorrette in materia di trasparenza delle offerte alla clientela, riferito alle informazioni sugli oneri di commercializzazione contenute nelle proposte commerciali, Enel Energia precisa quanto segue.



L'Azienda applica, nelle proprie proposte commerciali, gli oneri di commercializzazione definiti dall'Autorità di settore (ARERA), rimandando ai relativi provvedimenti, pubblicati e aggiornati periodicamente dalla stessa Autorità.



Enel Energia ritiene di aver sempre operato nel rispetto del principio di trasparenza, che considera un valore fondante del rapporto con i propri clienti e confida di poter dimostrare in ogni sede la rispondenza del proprio operato a questo principio. © RIPRODUZIONE RISERVATA