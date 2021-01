(Teleborsa) - Le energie rinnovabili saranno il principale driver della transizione energetica nei prossimi decenni, ma Enel resta molto sottovalutata rispetto al settore, a dispetto delle prospettive di crescita ed utili e nonostante la sua capacità di esecuzione nel settore delle rinnovabili sia la più elevata, in media 7,5 GW all'anno nei prossimi dieci anni.



E' quanto sottolinea Societe Generale, che ha rivisto al rialzo del 10% il Target Price di Enel a 9,8 euro dagli 8,9 euro precedenti, confermando un giudizio Buy.



Per gli analisti di SocGen, le azioni Enel continuano a negoziare con uno sconto del 23-33% rispetto al settore sia in termini di previsioni EV/EBITDA sia sul rapporto P/E del 2021 e 2022. In più, l'azienda offre un interessante premio di rendimento del 16% rispetto al settore, con dividendi minimi garantiti sino al 2023.







