Enel e SEN all'Antitrust: "Indagini confermano rispetto prescrizione breve salvo casi di dolo"

(Teleborsa) - Il procedimento avviato dall'Antitrust nei confronti di Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale, in merito alla presunta mancata applicazione della prescrizione breve, "si basa, come espressamente indicato nel relativo provvedimento di avvio, su alcune decine di reclami di clienti che lamentano il mancato accoglimento delle loro istanze".



Lo ricordano le società coinvolte, segnalando che "al contrario, la linea di condotta delle società, emersa anche nel corso dell'ispezione, è di accoglimento di tutte le istanze di prescrizione rientranti nell'ambito di applicazione della normativa, salvo i casi di dolo accertato".



Le società precisano, inoltre, che "il precedente provvedimento sanzionatorio del gennaio 2021, citato nel comunicato dell'Autorità, è stato impugnato e il relativo giudizio è tuttora in corso" e, ritenendo "di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e di settore, confidano di poter dimostrare la correttezza del proprio operato nel corso del procedimento".







