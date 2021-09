Enel e Schneider Electric: 200 soluzioni decarbonizzazione città

Mercoledì 22 Settembre 2021, 19:00

(Teleborsa) - Schneider Electric, leader globale nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia e il Gruppo Enel, azienda elettrica multinazionale e player integrato leader nei mercati globali dell'energia e delle energie rinnovabili, partecipano al Forum economico mondiale (World Economic Forum, WEF), l'Organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privato, per annunciare il lancio della versione beta del "Net Zero Carbon Cities Toolbox" al Sustainable Development Impact Summit (20-23 settembre 2021).

Questa piattaforma digitale contiene una gamma di soluzioni di decarbonizzazione per favorire la trasformazione urbana, attraverso la gestione di energia, edifici, mobilità, acqua e rifiuti. Tale strumento guida gli utenti attraverso un processo volto a identificare e dare priorità alle soluzioni che meglio rispondano alle loro esigenze specifiche. Questo database di soluzioni include modelli di politiche, di business e di finanza che si traducono in una riduzione delle emissioni, nonché nella creazione di valore locale come la creazione di posti di lavoro "verdi" e una migliore qualità dell'aria.

La versione beta del Toolbox ha raccolto oltre 200 casi di studio reali e soluzioni da più di 110 città in tutto il mondo. Il Toolbox è aperto a qualsiasi utente e in particolare alle principali autorità cittadine e statali e alle imprese. Consente agli utenti di navigare nella banca dati e di cercare soluzioni basate sulle esigenze, e risolvere le sfide locali più urgenti.

"Come mostrano questo strumento e le soluzioni in esso contenute, la tecnologia per decarbonizzare le nostre città già esiste. Quando si tratta del suo impiego, dobbiamo pensare oltre la semplice infrastruttura pubblica e concentrarci su tutti gli edifici, in particolare il nostro patrimonio edilizio esistente. I programmi di ammodernamento svolgono un ruolo importante nella transizione delle città nel raggiungere la neutralità in termini di emissioni", ha affermato Jean-Pascal Tricoire, presidente e CEO di Schneider Electric.

"L'elettrificazione pulita sta aprendo la strada alla decarbonizzazione dell'economia promuovendo una trasformazione urbana sostenibile e, con le tecnologie e il know-how odierni, abbiamo gli strumenti per riuscire nell'impresa e un'opportunità unica per fare la differenza" - ha affermato Francesco Starace, CEO e Direttore Generale del Gruppo Enel -. "Il Toolbox di soluzioni è un ottimo strumento per il mondo del business e i responsabili politici, in quanto fornisce soluzioni energetiche integrate per contribuire a una società più prospera e resiliente. In qualità di leader globale nel settore energetico, Enel lavora costantemente con partner globali per aiutare a guidare azioni su larga scala verso un futuro più sostenibile e inclusivo".