Enel e ESA coopereranno per applicazioni spazio nel settore energia e mobilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Agenzia Spaziale Europea) hannoper promuove lo sviluppo dia sostegno dellae dellae ambientale.Grazie a questa cooperazione, nella, sarà avviato un programma in tema divolto a promuovere lo sviluppo di servizi innovativi che unisconoe altre tecnologie per ildell, l'efficienza deglie il flusso del, con l'obiettivo di migliorare la mobilità e la sostenibilità ambientale delle città. Oltre all'economia circolare, le principali aree di interesse riguardano l, con l'obiettivo di ridurre i rischi tecnici, quali l'interferenza della vegetazione con le linee elettriche aeree, ed ottimizzare i servizi energetici nelle fasi di distribuzione e generazione.L'annuncio è stato dato in occasione dell'evento odiernopromosso dall'ESA e tenutosi presso la sede dell', l'Agenzia spaziale italiana."Il settore spazio e quello energetico sono sempre stati all'avanguardia dal punto di vista delle tecnologie e dell'innovazione e la nostra collaborazione ha l'obiettivo di favorire la sostenibilità delle nostre città e infrastrutture, tutelare l'ambiente circostante creando al contempo un valore condiviso per noi e i nostri stakeholder", ha dichiarato, Chief Innovability Officer di Enel., Direttore delle Telecomunicazioni e delle Applicazioni Integrate di ESA, ha parlato delle applicazioni del settore spazio nell'ambito dell'energia e nel contesto delle città circolar, affermando "siamo fiduciosi che da questa collaborazione possano scaturire opportunità commerciali interessanti per l'industria europea, oltre a evidenziare il potenziale dello spazio per offrire soluzioni con vantaggi ambientali e socio-economici su larga scala".