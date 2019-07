Enel Distribuicao Goiás premiata come migliore società di distribuzione in Brasile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il secondo anno consecutivo, è stato assegnato il premio per la mdall'Associacao Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). A vincerlo è, che ha dimostrato il miglior avanzamento in tutti gli indicatori rispetto all'anno precedente.La cerimonia di consegna, svoltasi presso la sede della(CNI), qualifica ancora una volta Enel Goiás come leader nella, dellae ambientale, della, di quella economico-finanziaria e delle valutazioni assegnate direttamente dai clienti. Dal 2017, anno di acquisizione da parte di Enel, si è investito circapiù di quanto effettuato in precedenza, quando l'azienda era controllata dallo stato. La società fra il 2017 e il 2018, la società ha investito, grazie al quale è stato possibile ottenere un miglioramento degli indici di qualità, certificati dalla ANEEL, l'agenzia nazionale per l'energie elettrica.