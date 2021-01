© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gli esperti di Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno pubblicato un rapporto di settore in cui hannodi Enel rispettivamente a 9,50 euro per azione da da 8,70 ed a 12,50 euro per azione dai precedenti 10,50. Confermata da entrambi la valutazione d'acquisto ""."La combinazione di rendimenti obbligazionari ultra-bassi, interessanti opportunità di investimento, una forte attenzione all'ESG e i prossimi catalizzatori verdi, sembrano tutti elementi di supporto per le utilities europee" - scrive Deutsche Bank - . "I titoli che offrono rendimenti a basso rischio si distinguono maggiormente con interessanti rendimenti corretti per il rischio offerti da E.ON, Snam, UK Water & National Grid. Sono ancora apprezzate Iberdrolae dispongono di grandi condotte rinnovabili". Secondo la banca, la riforma dell'emission trading potrebbe essere un catalizzatore chiave nel 2021, con possibilità di un aumento dei prezzi del carbonio.per alcuni titoli su base bottom-up. Tuttavia, le metriche di valutazione di alto livello per il settore sembrano molto più normali rispetto al mercato più ampio o alle obbligazioni. A fronte del mercato, il settore opera in linea con il P/E a termine a un anno, mentre l'aumento del multiplo ha semplicemente tracciato rendimenti obbligazionari più bassi. In effetti, lo spread tra il dividend yield del settore (4,3%) e i rendimenti dei titoli di Stato misti (0%) sembra ancora elevato, date le possibilità di crescita dei dividendi.Si utilizza la struttura di Sustainable Equity Cashflow (SEC) per prevedere la generazione di flussi di cassa da attività esistenti e la creazione di valore da investimenti in crescita e si stima cheper la creazione di valore. Incisivo forse, anche se Deutsche Bank rimane ottimista sulle possibilità che gli investimenti nelle reti e nelle energie rinnovabili creino valore, in particolare per le utility con un forte track record. ", che dispongono di grandi condotte rinnovabili e che in passato hanno dato buoni risultati. Per contro, la valutazione delle utilities regolamentate è molto meno impegnativa. Le reti E.ON, Snam e UK si distinguono, a nostro avviso, con una crescita per nulla valorizzata".nel 2021, in particolare, come progettare incentivi per la decarbonizzazione industriale. In questo contesto, la revisione dell'Emission Trading Scheme (ETS) dell'UE e l'istituzione di un ETS britannico potrebbero rivelarsi fondamentali. A nostro avviso,. Accanto a obiettivi di emissione più severi, schemi ben congegnati potrebbero aiutare piuttosto che danneggiare l'industria. Le revisioni dell'ETS potrebbero portare ad un aumento dei prezzi del carbonio e migliorare la percezione delle prospettive a lungo termine dei prezzi dell'energia".Deutsche Bank "valuta le utility europee tipicamente utilizzando la somma delle parti basata su DCF, il controllo incrociato con i multipli convenzionali e il nostro framework SEC. Si rivedono le valutazioni, alzando le ipotesi sui prezzi del carbonio e dell'energia, in alcuni casi abbassando anche le nostre stime del costo del capitale. Questi cambiamenti lasciano le valutazioni della maggior parte delle reti regolamentate poco cambiate, anche se. Questo include un aumento più significativo per Orsted, dove si sono abbassate le ipotesi di costo del capitale proprio e considerato una maggiore creazione di valore. Manteniamo i rating Buy su E.ON, Snam, UK Water, National Grid, Iberdrola, Enel e Uniper con i rating Sell su Enagas e Italgas. E' stato aggiornato Fortum da Sell a Hold perché è un potenziale beneficiario dell'aumento dei prezzi del carbonio e vediamo anche una serie di potenziali catalizzatori nel 2021. I rischi principali riguardano i mercati energetici, la regolamentazione, i rendimenti obbligazionari e i rendimenti degli investimenti".Come spiegato nel recente rapporto - spiega- (l'EU Green Deal stima un aumento del 50%, ora a 10 trilioni di euro), il miglioramento del 50% previsto dal piano EU Green Deal (soprattutto a causa dell'idrogeno verde) insieme agli investimenti stimati nell'ambito di una potenziale globalizzazione delle politiche nette a zero (quasi la metà del globo ha già adottato obiettivi di neutralità climatica, e i primi segnali da parte degli Stati Uniti sono incoraggianti) "implica unrispetto all'attuale tasso di esecuzione annuale per le major europee dell'energia verde (GEMS), assumendo quote di mercato costanti". L'aggiornamento maggiore - continuano gli esperti di GS - "verrebbe dalle energie rinnovabili, dove il capex aumenta di oltre il 300% nel nostro scenario globale di green deal rispetto all'attuale tasso di esecuzione annuale".Il GEMS potrebbe fornire un. "Data la natura ampiamente contrattualizzata/regolamentata di questi investimenti, una spesa più elevata si tradurrebbe in una maggiore crescita degli utili: i GEMS (chiamati anche "Campioni del Clima", e che definiamo come società da cui provengono circa i 2/3 degli utili - e dove l'allocazione del capitale è in gran parte deviata verso l'energia verde) sono destinati a fornire un +9% di EPS CAGR 2020-30 secondo le nostre stime, e a continuare a crescere per altri due decenni".Come spiegato nel nostro Outlook "per diversi nomi di utilities di influenzare la crescita dei titoli. Nei modelli finanziari bottom-up, si valutano solo le aggiunte di capacità FER fino al 2035 e le aggiunte fino ad allora sono meno del 50% di quello che si pensa possa essere il run-rate finale, sulla base dei calcoli top-down sulle politiche globali di zero netto ed elettrificazione. I Bull Case SOTPs per i sette Buy-rated GEM e Solaria, che riflettono questa eventualità implicano un aumento medio di circa il 50% rispetto ai prezzi attuali delle azioni".