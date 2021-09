Enel, De Paoli nominato co-presidente della CFO taskforce del global compact dell'ONU

Lunedì 20 Settembre 2021, 17:00

(Teleborsa) - Il CFO di Enel Alberto De Paoli ha partecipato oggi al lancio dell'iniziativa globale per gli SDG della CFO Taskforce del Global Compact delle Nazioni Unite durante l'Uniting Business LIVE, tenuta a margine della 76a Assemblea Generale dell'ONU. I CFO, riuniti in occasione dell'evento della CFO Taskforce del Global Compact dell'ONU "Financing a Sustainable Future - CFO Insights", hanno annunciato il loro impegno a investire collettivamente 500 miliardi di dollari USA nei prossimi cinque anni a favore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e a collegare quasi il 50% di tutta la finanza d'impresa alla performance di sostenibilità, progettando di emettere nuovi strumenti finanziari sostenibili, tra cui "Sustainability-linked bond".

Questi impegni finanziari iniziali dovrebbero crescere ulteriormente, poiché la CFO Taskforce del Global Compact dell'ONU intende reclutare centinaia di società aderenti al Global Compact dell'ONU che estendano radicalmente la quantità di investimenti d'impresa allineati agli obiettivi e ai risultati di sostenibilità.

"Con questo impegno segniamo una tappa necessaria nel viaggio iniziato a dicembre 2019, quando un piccolo gruppo di CFO iniziò a collaborare per una visione di promozione dell'integrazione della sostenibilità nelle operazioni di business", ha dichiarato Alberto De Paoli, CFO di Enel e co-presidente della CFO Taskforce. "Ora abbiamo l'obiettivo di aumentare ulteriormente la consapevolezza e contribuire a creare l'ambiente necessario per attirare maggiori capitali verso lo sviluppo sostenibile."

In caso di successo, un simile movimento globale di CFO e delle loro aziende potrebbe potenzialmente mobilitare trilioni di dollari di investimenti all'anno a supporto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in settori come infrastrutture sostenibili, energie rinnovabili, acqua, salute, alimentazione e agricoltura, temi di genere e condizioni di lavoro.

Per consentire alla finanza d'impresa di impegnare miliardi e potenzialmente trilioni nella realizzazione degli SDG, la CFO Taskforce del Global Compact dell'ONU ha creato un quadro di gestione e governance completo, The CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance.

La CFO Taskforce del Global Compact dell'ONU è stata lanciata dal Global Compact delle Nazioni Unite nel dicembre 2019 con un piccolo gruppo di CFO di primo piano al fine di portare avanti il lavoro sviluppato dalla Action Platform "Financial Innovation for the SDGs". Il suo obiettivo è ispirare un nuovo significato per il ruolo dei CFO in quanto architetti di una creazione di valore sostenibile di lungo termine attraverso la sensibilizzazione sull'impatto della finanza d'impresa su tutti i mercati finanziari, l'economia globale e la società nel complesso. Aspira inoltre a creare un mercato per gli investimenti e la finanza d'impresa legati agli SDG che siano sufficientemente eterogenei e trasparenti da canalizzare trilioni di dollari di investimenti finanziari verso soluzioni del settore privato efficaci per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La CFO Taskforce offre ai CFO una piattaforma per condividere idee, sviluppare nuovi concetti e quadri di riferimento e fornire raccomandazioni per sbloccare capitali privati e creare un mercato per gli investimenti SDG mainstream.