Enel, De Paoli: ci sono discussioni su altre forme di garanzie contro variazione prezzi

(Teleborsa) - I mercati energetici standardizzati "operano secondo un meccanismo semplice, ma con le condizione del gas di agosto e settembre le garanzie sono andate alle stelle, e siamo arrivati a importi superiori a 10 miliardi di euro., perchè ora non ci sono altre garanzie come SACE. Ora. Inoltre, il problema è che devono essere monetarie e immediatamente consegnabili alla controparte, mentre con garanzie di altro tipo ci vorrebbe un mese". Lo ha affermato, Chief Financial Officer di Enel, nella conferenza stampa di presentazione del Piano Strategico 2023-2025."Dobbiamo coprire il fatto che ci possono essere variazioni di prezzo molto elevate che ci chiedono ulteriore cassa - ha aggiunto - Stiamo cercando diper coprire ulteriori variazioni dei prezzi".Con riguardo ai 21 miliardi di euro in termini di contributo positivo alla riduzione dell'indebitamento netto derivante dalle cessioni, il CFO ha puntualizzato che "11 miliardi di euro sonoe 10 miliardi è la".