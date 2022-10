Enel Cuote sostiene il progetto "CRI per il Sociale"

(Teleborsa) - E' stato presentato oggi a Roma il nuovo progettopresso la sede nazionale della(CRI) da, Presidente della CRI, e, Presidente di Enel, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone più esposte alle conseguenze sanitarie e socio-economiche del periodo storico che stiamo vivendo e per sostenere le fasce più vulnerabili, come famiglie e giovani in condizioni di fragilità sociale, anziani, senza fissa dimora e quanti vivono in condizioni di estrema marginalità e povertà.L'iniziativa ha portato all'apertura dinelle regioni del Centro-Sud Italia e al, a Bari, Cagliari, Napoli, Palermo e Roma.L'iniziativa, realizzata dalla Croce Rossa Italiana con il sostegno di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, è parte integrante del programma "della CRI, un insieme di azioni volte a migliorare il benessere fisico e psicologico di chi ha più bisogno."Ringrazio Enel Cuore per il sostegno a questa iniziativa che ci consentirà di essere sempre presenti nei territori e pronti a sostenere le persone più colpite dagli effetti del Covid-192, ha affermato, Presidente della Croce Rossa Italiana, aggiungendo che "la pandemia ha ancora oggi gravi conseguenze nella vita di larghe fasce della popolazione e ha generato nuove forme di povertà davanti alle quali vogliamo farci trovare pronti"."La missione di Enel Cuore è essere al servizio delle comunità attraverso interventi concreti in grado di rispondere ai bisogni di chi vive in condizioni di fragilità e vulnerabilità", ha dichiarato, Presidente di Enel e di Enel Cuore, la onlus del Gruppo che sostiene progetti e iniziative di forte impatto per le comunità e il territorio. Interventi realizzati in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, articolati in quattro aree: cultura ed educazione di bambini e adolescenti, inserimento lavorativo e inclusione sociale di persone con fragilità, percorsi di autonomia delle persone con disabilità, contrasto della povertà sociale e tutela della salute degli anziani.