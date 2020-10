© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è uno dei principali beneficiari della maggiore attenzione alla transizione energetica. È quanto rilevanelaggiornando la propria valutazione sul titolo nonostante gli analisti abbiano tagliato le proprie previsioni di EPS del 2-6% nel 2020-21E a causa – spiegano – dell'effetto cambi avverso inIn vista della presentazione delil prossimo 24 novembre l'Istituto haeuro valore che incorpora un upside potenziale del 9,2% rispetto alle quotazioni attuali di 7,51 euro. Confermato, inoltre, ilAlla base dell'aumento del prezzo obiettivo – si legge nel report – vi è, principalmente, unaNegli ultimi 12 mesi, rilevano gli analisti, il titolo Enel, sebbene sia cresciuto dell'11%, ha corso l'8-15% in meno rispetto ai suoi principali concorrenti (EDP, Iberdrola e RWE). In tale scenario, tuttavia, Credit Suisse ritiene che il mercato non stia attualmente scontando alcuni fattori rilevanti e vi sia il potenziale per un aumento medio del 20% degli investimenti annuali nel periodo 2020-30E, guidato dai crescenti incrementi nelle rinnovabili e dai nuovi investimenti nelle reti, senza alcuna pressione sugli obiettivi di leva finanziaria. L'analisi sottolinea inoltre "la capacità di Enel di raggiungere un CAGR per EPS minimo del 6% e un rendimento per azionista totale annuo minimo del 10% fino al 2030E".