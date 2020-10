Enel corre con pioggia di Buy analisti

(Teleborsa) - Ottima seduta per Enel, che tratta in rialzo del 2,59%, in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo è spinto dalla conferma di ottimi giudizi da parte degli analisti. Confermano un "Buy" SocGen con target price di 8,9 euro, Mediobanca e ODDO BHF con prezzo entrambe di 8,6 euro.



Anche Equita Sim, qualche giorno fa, citando gli sviluppi positivi nel mercato dell'idrogeno, si è mostrata "bullish" sul titolo, reiterando una raccomandazione Buy con TP di 8,5 euro.



