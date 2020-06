Enel conferma ricevimento offerta Macquarie per 50% Open Fiber

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -conferma che il CdA ha ricevuto un'. Lo precisa la società in una nota, in risposta alle indiscrezioni di stampa odierne."Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 10 giugno 2020 - si legge in una nota - ha ricevuto un'informativa in merito ad un'offerta non vincolante presentata da parte di Macquarie Infrastructure Real Asset (MIRA) avente ad oggetto l'acquisizione da parte di MIRA, in tutto o in parte, del 50% del capitale di Open Fiber posseduto da Enel"."In tale sede, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'informativa ricevuta, rimanendo in attesa di essere aggiornato circa i successivi sviluppi",conclude la nota.Sul punto un articolo de La Repubblica, che parla appunto di un'offerta del Fondo infrastrutturale australiano, pere le trattative in corso da tempo con TIM. Una proposta cheall'ex monopolista, nel segmento della fibra ottica - scrive il quotidiano - e si inserirebbe nel quadro più ampio dello, che desta l'interesse di altri operatori esteri, come KKR che ha fatto un'offerta per la rete secondaria di TIM.In Borsa quest'oggi, lesono piuttosto ben comprate e registrano un