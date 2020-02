Enel conferma rialzo con positivi giudizi analisti su risultati 2019

(Teleborsa) - Buona giornata Enel, che si muove con un guadagno dello 0,63% nel primo pomeriggio, a fronte di un andamento più debole dell'indice FTSE MIB.



Il titolo beneficia di alcuni giudizi positivi degli analisti, all'indomani della pubblicazione dei risultati 2019, che sono stati giudicati in linea con le attese in termini di Ebitda e migliori quanto a indebitamento.

MainFirst ha alzato il prezzo obiettivo a 8,9 euro da 7,8, confermando la raccomandazione buy. Anche Oddo BHF ha alzato il target Price a 7 euro da 6,3, con conferma di una raccomandazione neutral.



Lo status tecnico di breve periodo di Enel mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,272 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,086. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,458. © RIPRODUZIONE RISERVATA