Enel: concluso aumento capitale Enel Americas da 3 miliardi

(Teleborsa) - Si è concluso con successo l'aumento di capitale di Enel Américas, controllata cilena del gruppo elettrico, per un ammontare complessivo pari a 3 miliardi di dollari USA, offerto in opzione ai soci. Lo annuncia una nota dell'Enel, aggiungendo che tenuto conto delle azioni sottoscritte durante il primo e il secondo periodo di offerta in opzione ai soci, l'aumento è stato sottoscritto in misura complessivamente pari al 99,49%.



A conclusione dell'operazione Enel aumenta la propria partecipazione al capitale di Enel Américas al 57,19% dal precedente 56,8%. © RIPRODUZIONE RISERVATA