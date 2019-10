Enel, controllata russa vende centrale a carbone per 292 milioni

Ultimo aggiornamento: 19:42

Enel annuncia il completamento della vendita della centrale a carbone Reftinskaya dalla sua controllata Enel Russia a Kuzbassenergo, controllata da Siberian Generating Company. Il passaggio di proprietà si è perfezionato dopo la registrazione a livello federale del trasferimento della proprietà dei beni immobili di Reftinskaya Gres, come stabilitonell'accordo di compravendita tra Enel Russia e Kuzbassenergo, diventato efficace dopom l'approvazione dell'operazione da parte dell'autorità antitrust russa del 31 luglio.A fronte di un corrispettivo totale di 20,7 miliardi di rubli (circa 292 milioni euro al cambio corrente), a oggi Enel Russiaha ricevuto le prime due tranche, pari a 16,7 miliardi di rubli (circa 236 milioni). L'importo residuo verrà corrisposto unavolta che Kuzbassenergo avrà ottenuto tutte le licenze e i permessi per la gestione della centrale e, in ogni caso, entroun anno. Fino ad allora, Enel Russia continuerà a gestirla. E' inoltre prevista un'eventuale componente, per un massimo di 3 miliardi di rubli (circa 42 milioni di euro al cambio corrente), da versare entro cinque anni dalla data odierna, al verificarsi di determinate condizioni.