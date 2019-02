Ultimo aggiornamento: 18:15

(Teleborsa) - Enel chiude il 2018 conche ammontano a 75,6 miliardi di euro, in aumento di 1 miliardo di euro (+1,3%) rispetto ai 74,6 miliardi di euro realizzati nel 2017.Lo fa sapere il Gruppo elettrico nei dati preliminari aggiungendo che l'Ebitdaammonta a 16,2 miliardi di euro, in crescita del 3,8% rispetto ai 15,6 miliardi di euro del 2017. L'Ebitda (margine operativo lordo), che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari a 16,3 miliardi di euro e presenta un andamento positivo analogo a quello dell'Ebitda ordinario.L'a fine 2018 è pari a 41,1 miliardi di euro, in aumento del 9,9% rispetto ai 37,4 miliardi di euro rilevati a fine dicembre 2017."Abbiamo chiuso il 2018 registrando, che ci hanno permesso di centrare il nostro target di Ebitda per l'anno., con un'attenzione particolare alla sostenibilità delle nostre azioni sui mercati orientate alla crescita nelle rinnovabili, nella distribuzione di energia elettrica e nei servizi energetici avanzati", ha dichiarato. Nel 2018 "abbiamo collegato alla rete oltre3 GW di capacità rinnovabile a livello globale e registrato un aumento dei ricavi guidato proprio dalle rinnovabili e da acquisizioni nella distribuzione, tra cui Enel Distribuição São Paulo che ci ha reso leader di settore in Brasile. Il segmento dei servizi energetici avanzati di Enel X ha fornito un ulteriore contributo alla crescita dei ricavi di Gruppo. Grazie al miglioramento della capacità di generazione di cassa abbiamo contenuto l'indebitamento finanziario netto, a fronte di maggiori impegni di risorse del Gruppo in crescita organica e acquisizioni e".