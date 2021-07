Enel, Barclays conferma giudizio Overweight in attesa conti semestre

Martedì 27 Luglio 2021, 09:45

(Teleborsa) - C'è un certo ottimismo fra gli analisti per i conti di Enel, che saranno pubblicati giovedì 29 luglio 2021. Gli analisti di Barclays confermano infatti un giudizio Overweight ed un target price di 10 euro per il titolo ,che viene inserito fra i best picks, vale a dire i preferiti dal broker britannico.

L'azienda guidata da Francesco Starace, verticalmente integrata, potrebbe conoscere una solida crescita nei prossimi anno, grazie all'espansione della nuova capacità in rinnovabili in alcuni mercati chiave come l'Italia, la Penisola Iberica ed il Nord e Sud America.

Le attese degli analisti per la semestrale indicano un EBITDA di circa 8,3 miliardi E sebbene Enel venga scambiata a prezzi scontati rispetto ai concorrenti (con un rapporto prezzo/utili al 2021 di 14,9 volte) "a causa della sua esposizione in America Latina", gli specialisti prevedono che "il processo di semplificazione della struttura societaria porterà a una riduzione della sua esposizione a quell'area". Intanto il titolo vanta un dividend yield del 4,6% e un return on equity dell'8,16%. Il consenso sull'utile per azione è di 0,55 euro per il 2021 e di 0,58 euro per il 2022.

Barclays prevede un Ebitda del primo semestre di 8,304 miliardi di euro, a causa di un andamento sfavorevole dei tassi di cambio, mentre l'EBIT è visto in aumento del 13% a 5,131 miliardi di euro e l'utile netto in crescita a del 19% a 2,316 miliardi, complice la riduzione di ammortamenti ed accantonamenti.

Il titolo Enel oggi in Borsa mostra una performance cauta, in linea con l'indice FTSE MIB, ma nell'ultima settimana ha incassato un guadagno del 5% circa. Il titolo scambia a 7,979 euro. Le implicazioni di breve periodo di Enel sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,066 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,95. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,182.