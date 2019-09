© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società sudamericana del Gruppo Enel, portando quello sull'emittente in valuta estera e localee quello nazionale a lungo termine ad "AA+" da "AA".Nel motivare l'upgrade, l'agenzia cita la consolidata esperienza della società nele lanel mercato dell'America del Sud, ma anche la leva conservativa, i buoni rapporti con la controllante e la suanel settore dei servizi pubblici.Il rating "A-" tiene conto anche di alcuni rischi insiti nelle attività commerciali, della sua fortee allaed ai rischi emergenti in alcuni Paesi in cui opera.Fitch si aspetta che il management di Enel Americas mantenga la leva finanziaria ed un finanziamento di tipo conservativo per eventuali acquisizioni strategiche.L'outlook stabile è motivato dall'e dalla buona posizione creditizia di Enel Americas.