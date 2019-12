Enel American premiata come miglior azienda del Cile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel Americas, controllata sudamericana del Gruppo Enel, è stata riconosciuta comedall'Agenda de Líderes Sustentables 2020 (, Agenda Leader Sostenibili 2020.La, che mira a riconoscere le aziende ed istituzioni che hanno mostrato un, è la più importante a cui un'azienda può aspirare a livello nazionale in Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù, poiché viene assegnata a una sola società per paese in una delle tre categorie: Azienda leader nella sostenibilità, Azienda leader nel governo societario e Azienda leader nelle relazioni con gli investitori.La decisione è stata annunciata oggi al termine di un, realizzato da, che ha posto Enel Américas alquanto a"Siamo orgogliosi di ricevere questo premio perché è importante che il mercato riconosca che la sostenibilità è parte integrante della nostra attività. Per Enel Américas, sostenibilità significa, tra le altre cose, creare valore per i nostri azionisti e tutti i nostri stakeholder," ha commentato, direttore generale di Enel Américas e direttore del gruppo Enel per l'America Latina.ALAS20 è un'agenda programmatica che mira a promuove lo sviluppo sostenibile in America Latina attraverso decisioni di gestione aziendale e di investimento, nell'ottica di creare un mondo più sostenibile, equo e inclusivo.