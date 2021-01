© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel, attraverso Enel Distribuição São Paulo, il secondo maggior distributore di energia elettrica del Brasile, ha avviato un progetto pilota per installarenella propria area di concessione. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma per la ricerca e lo sviluppo (R&D) dell'Agenzia brasiliana per la regolamentazione dell'elettricità (Aneel). Il progetto prenderà il via oggi, nel corso di un evento online a cui parteciperanno il Responsabile di Aneel, André Pepitone, il Segretario per le infrastrutture e l'ambiente dello Stato di San Paolo, Marcos Penido, e i vertici di Enel Distribuição São Paulo e di Enel Brasil."La soluzione innovativa per la misurazione intelligente dell'elettricità, installata da Enel Distribuição São Paulo in Brasile, sarà prodotta localmente, integrando la comprovata tecnologia di Enel Global Infrastructure and Networks, e contribuirà significativamente alla modernizzazione tecnologica della rete di distribuzione locale – ha dichiarato, Responsabile Global Infrastructure and Networks di Enel – Questo importante impegno per la digitalizzazione permetterà ai clienti di avere un controllo attivo sui loro consumi di energia, oltre a potenziare l'efficienza e resilienza della rete, fattori che rappresentano un passo fondamentale per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica.Nella prima fase, verranno collegati 150.000 dispositivi in abitazioni, uffici e piccole aziende nei quartieri di, nella regione nord-occidentale della capitale. I dispositivi integrano una, sviluppata da Enel, che consente, da un lato, ai clienti di monitorare e ottimizzare il proprio consumo di elettricità in modo semplice e trasparente e, dall'altro, al distributore di eseguire alcune attività da remoto e offrire nuovi servizi.L'dei contatori intelligenti sarà finanziata in parte dalle risorse del Programma R&D di(121 milioni di reais brasiliani) mentre gli altri investimenti saranno finanziati da Enel.Enel prevede di completare ladel progetto entro. La sostituzione dei contatori non verrà addebitata ai clienti e sarà supportata da un'estesa campagna informativa. Inoltre, sarà eseguita da personale qualificato e avverrà nel rispetto delle normative locali in vigore per contrastare il Covid-19 durante il periodo della sostituzione.