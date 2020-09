Enel, accelera l'innovazione nelle infrastrutture e reti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - INFRALAB, il laboratorio per l'innovazione dedicato alla digitalizzazione delle imprese del settore delle infrastrutture creato attraverso la joint venture tra Enel e Shikun & Binui, primaria società di costruzione israeliana, ha firmato uncon Israel Electric Corporation (IEC), la società statale che produce e distribuisce elettricità a 2,9 milioni di clienti in Israele, con lo scopo di selezionare start-up e sviluppare soluzioni innovative nel campo delle infrastrutture e delle reti (I&N).La partnership è stata annunciata oggi, 14 settembre, nel corso di un evento che si è svolto a Haifa, in Israele, a cui hanno partecipato Gianluigi Benedetti, Ambasciatore italiano in Israele, Ofer Bloch, Amministratore Delegato di IEC, Yiftah Ron Tal, Presidente di IEC, Didi Paz, Chief Operating Officer di S&B, Karina Rubinstein, Direttore dello Sviluppo Commerciale all'interno della Divisione Start Up della Israel Innovation Authority (IIA), Ernesto Ciorra, Direttore Innovability di Enel e Livio Gallo, Direttore della Business Line Globale Infrastrutture e Reti di Enel.verso il modello di Open Innovation – ha dichiaratodi Enel - . Lo scambio reciproco di idee assume un valore inestimabile nello scenario sempre più competitivo del settore Infrastrutture e Reti e, attraverso la cooperazione con IEC, nella dinamica comunità delle start-up tecnologiche israeliane, ricercheremo e promuoveremo opportunità di innovazione che puntino a creare una rete di energia sempre più all'avanguardia, affidabile, sicura e resiliente".l, ha dichiarato: "Enel è uno degli operatori di reti leader a livello globale. Abbiamo raggiunto questo status dedicando un'enorme importanza all'innovazione in quanto principale elemento della nostra strategia aziendale. Al fine di continuare a essere leader nell'innovazione, dobbiamo guardarci costantemente intorno impegnandoci a fondo in questa ricerca, come dimostrato attraverso INFRALAB. Con questa partnership, vogliamo promuovere uno dei settori più interessanti al mondo per le start-up, che può disegnare strade apparentemente infinite per rendere ancora più solidi, sicuri e digitalizzati la nostra significativa infrastruttura e il sistema energetico globale, promuovendo al contempo la transizione energetica attraverso l'accelerazione nell'elettrificazione e la decarbonizzazione".ha dichiarato: "L'accordo odierno tra Enel, attraverso INFRALAB, e IEC rappresenta l'ulteriore conferma di come un grande gruppo italiano che ha accolto la logica dell'"open innovation" possa trovare in Israele numerose opportunità per rafforzare le proprie capacità tecnologiche e allo stesso tempo diventare attore protagonista in uno degli ecosistemi dell'innovazione più avanzati al mondo. L'esperienza di Enel costituisce un modello per le altre aziende di punta italiane che possono contare sul pieno sostegno dell'Ambasciata per inserirsi in questo Paese nel settore della ricerca e sviluppo e dimostra come una presenza aziendale stabile e strutturata in Israele costituisca un fattore determinante per intercettare le più promettenti opportunità di collaborazione e investimento nei settori hi-tech."